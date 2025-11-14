Още по темата: МО на Русия: Дронове унищожиха складове с боеприпаси на ВСУ 13.11.2025 07:49

Руски военнослужещи от Южната група войски унищожиха танк Т-80, два пикапа, ATV и вражески дронове близо до Константиновка в Донецката народна република (ДНР). Това казаха руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„В ДНР, по време на въздушно разузнаване и патрулиране на зоните на отговорност в района на Константиновка, оператори на ударни безпилотни летателни апарати от Южната група войски откриха и унищожиха внимателно замаскиран танк Т-80 на украинските въоръжени сили“, се казва в изявлението.

Отбелязва се, че по време на по-нататъшно наблюдение, оператори на разузнавателни дронове открили и унищожили два пикапа, превозващи военнослужещи, и ATV, принадлежащи на украинските въоръжени сили.