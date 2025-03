Мъск: Броят на кредитните карти за $10K в американските агенции надхвърля броя на служителите

Броят на кредитните и дебитни карти с лимит от $10 000, издадени на американски правителствени агенции, е два пъти повече от броя на хората, заети там, написа в социалната мрежа X Илон Мъск, който ръководи Министерството на правителствената ефективност на САЩ (DOGE).

„Правителството все още има почти два пъти повече кредитни карти или карти за покупки от хората, а лимитите са 10 000 долара. Има много подозрителни разходи“, каза той.

There are still almost twice as many credit/purchasing cards as people in the government, and the limits are $10,000!



