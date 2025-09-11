На 11 септември 2025 г. да почерпят

Д-р Аделина Цакова, началник Клинична лаборатория ДКЦ "Софиямед".

Александър Каракачанов, политик, бивш кмет на София, 65 г.

Валентина Радинска, поетеса и журналистка.

Илин Димитров, бивш служебен министър на туризма, 42 г.

Кеворк Кеворкян, журналист, създател на "Всяка неделя", 81 г.

Проф. Леандър Литов, квантов физик, 70 г.

Кристиан Ганчев, депутат от ГЕРБ-СДС в 51-ото НС, 32 г.

Маша Илиева, балерина.

Михаил Митов, депутат от ГЕРБ-СДС в 51-ото НС, 27 г.

Пламен Марков, бивш футболист, треньор, 68 г.

Доц. д-р Тодор Чобанов, археолог, зам.-министър на културата, 48 г.