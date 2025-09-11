На 11 септември 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Д-р Аделина Цакова, началник Клинична лаборатория ДКЦ "Софиямед".
Александър Каракачанов, политик, бивш кмет на София, 65 г.
Валентина Радинска, поетеса и журналистка.
Илин Димитров, бивш служебен министър на туризма, 42 г.
Кеворк Кеворкян, журналист, създател на "Всяка неделя", 81 г.
Проф. Леандър Литов, квантов физик, 70 г.
Кристиан Ганчев, депутат от ГЕРБ-СДС в 51-ото НС, 32 г.
Маша Илиева, балерина.
Михаил Митов, депутат от ГЕРБ-СДС в 51-ото НС, 27 г.
Пламен Марков, бивш футболист, треньор, 68 г.
Доц. д-р Тодор Чобанов, археолог, зам.-министър на културата, 48 г.