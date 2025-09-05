На 5 септември 2025 г. да почерпят

Васил Василев, основател на Съюза на работодателите, 76 г.

Проф. Венцислав Цветков, началник на УНГ клиника към ВМА, 64 г.

Димитър Христов, началник Болнична аптека УМБАЛ "Софиямед", 36 г.

Проф. Иво Христов, социолог, бивш депутат, 59 г.

Д-р Мария Търнева-Иванова, началник Отделение по неонатология в УМБАЛ "Пълмед", гр. Пловдив.

Минчо Коралски, бивш изп. директор на Агенцията за хора с увреждания, 74 г.

Д-р Николай Михайлов, началник Отделение по съдова хирургия в УМБАЛ "Пълмед", 56 г.

Пенка Чернева, журналистка и писателка.

Доц. Стоян Александров, съветник в УМБАЛ "Софиямед", 82 г.

Теодора Бургазлиева, "Мис България 2002".

Тереза Маринова, олимпийска и световна шампионка на троен скок.