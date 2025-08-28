На 28 август 2025 г. да почерпят

Автор: Труд news
Георги Кадиев, бивш депутат, председател на "Нормална държава", 59 г.
Драгомир Петров, депутат от ИТН в 51-ото НС, 53 г.
Ген.-лейт. Константин Попов, бивш депутат, бивш началник на отбраната, 64 г.
Кристиян Бояджиев, композитор, 71 г.
Милко Лазаров, режисьор, 58 г.
Нейка Чанева, главна медицинска сестра в МБАЛ "Бургасмед".
Силвия Лулчева, актриса.
Тодор Брешков, изп. директор на "Фонд за недвижими имоти България", 50 г.
Цветан Гемишев, журналист в отдел "Право и ред" на в. "Труд news", 60 г.