На 28 август 2025 г. да почерпят

Георги Кадиев, бивш депутат, председател на "Нормална държава", 59 г.

Драгомир Петров, депутат от ИТН в 51-ото НС, 53 г.

Ген.-лейт. Константин Попов, бивш депутат, бивш началник на отбраната, 64 г.

Кристиян Бояджиев, композитор, 71 г.

Милко Лазаров, режисьор, 58 г.

Нейка Чанева, главна медицинска сестра в МБАЛ "Бургасмед".

Силвия Лулчева, актриса.

Тодор Брешков, изп. директор на "Фонд за недвижими имоти България", 50 г.

Цветан Гемишев, журналист в отдел "Право и ред" на в. "Труд news", 60 г.