На 19 декември 2025 г. да почерпят

Весела Драганова, председател на Партията на българските жени, бивш депутат.

Иван Гешев, бивш главен прокурор, 55 г.

Проф. Иван Поромански, бивш изп. директор на "Пирогов", началник на Клиника по гнойно-септична хирургия, 66 г.

Николай Митов, управител "Изток плаза Инвест" АД.

Николай Нанков, депутат от ГЕРБ-СДС в 51-ото НС, бивш министър на регионалното развитие и благоустройството, 42 г.

Росица Обрешкова, режисьор.

Христо Петров - Ицо Хазарта, рап певец, евродепутат, бивш депутат от ПП-ДБ, 46 г.