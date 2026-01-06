На 06 януари 2026 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Александър Вълчев, депутат от ИТН в 51-ото НС, 53 г.
Александър Секулов, писател, 62 г.
Виктор Гилтяй, фоторепортер, 81 г.
Чл.-кор. Генчо Скордев, математик, 83 г.
Д-р Даниела Георгиева, зам.-управител МБАЛ "Бургасмед".
Димитър Петков, режисьор, 68 г.
Маргарита Гомес-Асебо, съпруга на Симеон Сакскобургготски.
Мартина Апостолова, актриса.
Проф. д-р Станислав Семерджиев, сценарист, бивш ректор на НАТФИЗ, 63 г.
Цанко Цветанов, треньор по футбол, 56 г.
И всички, които празнуват на Йордановден!