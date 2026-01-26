На 26 януари 2026 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Божидар Колев, бизнесмен, съсобственик на "Технополис" и Практикер, 58 г.
Боян Новански, член на ВСС, 57 г.
Валентин Йорданов, олимпийски, световен и европейски шампион по борба свободен стил, 66 г.
Даниел Цочев, актьор, 62 г.
Ева Майдел, евродепутат.
Евгени Кирилов, бивш евродепутат, 81 г.
Иван Ибришимов, депутат от БСП-ОЛ в 51-ото НС, 49 г.
Д-р Ирина Павлова, началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ "Сердикамед".
Йордан Йончев-Гъмзата, музикант от "Ку-ку бенд", 50 г.
Радка Попова, европейска шампионка по биатлон.
Радослав Янков, носител на Световната купа по сноуборд, 36 г.
Светльо Витков, певец и музикант, 55 г.