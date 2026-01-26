На 26 януари 2026 г. да почерпят

Божидар Колев, бизнесмен, съсобственик на "Технополис" и Практикер, 58 г.

Боян Новански, член на ВСС, 57 г.

Валентин Йорданов, олимпийски, световен и европейски шампион по борба свободен стил, 66 г.

Даниел Цочев, актьор, 62 г.

Ева Майдел, евродепутат.

Евгени Кирилов, бивш евродепутат, 81 г.

Иван Ибришимов, депутат от БСП-ОЛ в 51-ото НС, 49 г.

Д-р Ирина Павлова, началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ "Сердикамед".

Йордан Йончев-Гъмзата, музикант от "Ку-ку бенд", 50 г.

Радка Попова, европейска шампионка по биатлон.

Радослав Янков, носител на Световната купа по сноуборд, 36 г.

Светльо Витков, певец и музикант, 55 г.