На 13 февруари 2026 г. да почерпят

Александър Йорданов, бивш евродепутат, председател на 36-ото НС, бивш депутат и посланик, 74 г.

Гала, телевизионна водеща.

Проф. Георги Петров, икономист, 97 г.

Десислав Тасков, депутат от БСП-ОЛ в 51-ото НС, 54 г.

Йоан, Варненски и Великопреславски митрополит, 57 г.

Калина Чапкънова, член на ВСС.

Проф. Климентина Иванова, филолог.

Мариус Донкин, актьор, 76 г.

Марко Ганчев, писател, преводач, дипломат, 94 г.

Станимир Стоилов (Мъри), треньор по футбол, 59 г.

Татяна Пандурска, режисьор и продуцент.

Проф. Христо Пимпирев, председател на УС на Български антарктически институт, 73 г.