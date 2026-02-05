На 05 февруари 2026 г. да почерпят

Александър Пулев, бивш служебен министър на иновациите и растежа, 45 г.

Ангел Симеонов, поет, бизнесмен, колекционер, 65 г.

Чл.-кор. Андон Косев, биофизик, 76 г.

Антони Дончев, композитор, пианист, 67 г.

Акад. Валентин Бобевски, диригент, композитор, 88 г.

Вяра Анкова, журналист.

Георги Георгиев, изп. директор на АГКК, 40 г.

Елин Топузаков, бивш футболист, треньор, 49 г.

Емил Велев, бивш футболист, треньор, 64 г.

Ирина Флорин, певица.

Мартин Харизанов, депутат от ГЕРБ-СДС в 51-ото НС, 36 г.

Проф. Светослав Кокалов, художник, сценограф, 71 г.