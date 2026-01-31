На 31 януари 2026 г. да почерпят

Доц. Антон Тонев, хирург-онколог, бивш депутат, 45 г.

Доц. д-р Атанас Мангъров, специалист по инфекциозни болести и педиатрия, 70 г.

Златан Златанов, депутат от Възраждане в 51-ото НС, 47 г.

Ивана, фолк певица.

Проф. д-р Калоян Давидов, д.м., началник Клиника по урология в УМБАЛ "Софиямед", 55 г.

Николай Кръстев, журналист, 62 г.

Пламен Таушанов, председател на Българската асоциация за закрила на пациентите, 71 г.

Петър Маринков, писател и драматург, 76 г.

Петър Попангелов, скиор, 26 пъти шампион на България, 67 г.

Д-р Снежа Бахарова-Рашидова, кардиолог.