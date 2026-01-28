На 28 януари 2026 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Д-р Атанас Кацаров, ортопед, 51 г.
Георги Христов, поп певец, 62 г.
Джейхан Ибрямов, депутат от АПС в 51-ото НС, 49 г.
Константин Димитров, дипломат, 69 г.
Доц. д.ик.н. Красимир Ангарски, финансист, 73 г.
Лара Златарева - Кака Лара, тв водеща, актриса.
Мартин Батков, бизнесмен, 54 г.
Митко Щерев, композитор, 80 г.
Павела Митова, депутат от ИТН в 51-ото НС.
Петър Курумбашев, бивш депутат и евродепутат, 58 г.
Татяна Дончева, юрист, председател на "Движение 21", бивш депутат.
Хайгашот Агасян, композитор, инструменталист и певец, 73 г.