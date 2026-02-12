На 12 февруари 2026 г. да почерпят

Анжела Димчева, поетеса, литературен критик, журналист.

Борислав Михайлов, бивш президент на БФС, 63 г.

Зафир Раджап, актьор, 37 г.

Кирякос Аргиропулос, режисьор, бивш директор на Столичния куклен театър, 76 г.

Меглена Плугчиева, дипломат, бивш вицепремиер и депутат.

Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища, поет, публицист, 63 г.

Павлина Панова, председател на Конституционния съд.

Ремзи Осман, депутат от АПС в 51-ото НС, 62 г.

Румен Белчев, журналист, писател, 73 г.

Юлия Байчева, треньорка по художествена гимнастика.