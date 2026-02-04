На 04 февруари 2026 г. да почерпят

Ангел Славчев, депутат от Възраждане в 51-ото НС, 44 г.

Владимир Памуков, отговорен редактор на отдел "Спорт" във в. "Труд news", 62 г.

Д-р Георги Гамишев, началник родилно отделение в МБАЛ "Бургасмед".

Иван Пешев, министър на младежта и спорта в правителство Желязков, 40 г.

Лъчезар Таков, адвокат, 68 г.

Мартин Карбовски, журналист, 56 г.

Петър Попзлатев, режисьор, 73 г.

Румен Сербезов, бизнесмен, дипломат, 87 г.

Д-р Силвия Найденова, директор на Централната библиотека на БАН.

Теодор Ушев, аниматор, 58 г.