На 15 февруари 2026 г. да почерпят

Акад. Ангел Гълъбов, вирусолог, 87 г.

Валери Божинов, футболист, 40 г .

Д-р Валя Петрова, началник Микробиологична лаборатория в МБАЛ "Проф. Д. Ранев" - гр. Пещера.

Виргиния Здравкова, дизайнер.

Проф. Гарабед Минасян, макроикономист, 82 г.

Арх. Георги Стоев, бивш зам.-министър на културата, 80 г.

Емил Гъргоров-Бадема, бивш футболист, 45 г.

Ива Пранджева, бивша лекоатлетка.

Д-р Маринела Димова, началник Микробиологична лаборатория в МБАЛ "Бургасмед".

Д-р Цветко Георгиев, завеждащ Отделение по хирургия на новороденото в "Пирогов", 60 г.