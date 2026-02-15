На 15 февруари 2026 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Акад. Ангел Гълъбов, вирусолог, 87 г.
Валери Божинов, футболист, 40 г .
Д-р Валя Петрова, началник Микробиологична лаборатория в МБАЛ "Проф. Д. Ранев" - гр. Пещера.
Виргиния Здравкова, дизайнер.
Проф. Гарабед Минасян, макроикономист, 82 г.
Арх. Георги Стоев, бивш зам.-министър на културата, 80 г.
Емил Гъргоров-Бадема, бивш футболист, 45 г.
Ива Пранджева, бивша лекоатлетка.
Д-р Маринела Димова, началник Микробиологична лаборатория в МБАЛ "Бургасмед".
Д-р Цветко Георгиев, завеждащ Отделение по хирургия на новороденото в "Пирогов", 60 г.