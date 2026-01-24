На 24 януари 2026 г. да почерпят

Д-р Георги Тиков, началник отделение по травматология в УМБАЛ "Пълмед", гр. Пловдив, 42 г.

Проф. Георги Чапкънов, скулптор, 83 г.

Дончо Донев, футболен деятел, 59 г.

Костадин Хаджийски, депутат от Величие в 51-ото НС, 55 г.

Полк. Красимир Стоянов, летец-космонавт, дубльор на втория български космонавт Александър Александров, 65 г.

Д-р Любка Димитрова, началник Отделение по физиотерапия и рехабилитация в МБАЛ "Сердикамед".

Петър Куленски, кмет на Пазарджик, бивш депутат от ПП-ДБ, 40 г.

Д-р Хасан Адемов, депутат от АПС в 51-ото НС, бивш министър на труда и социалната политика, 73 г.

Цеци Красимирова, топ модел.