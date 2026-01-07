На 07 януари 2026 г. да почерпят

Андрей Янев, художник, 61 г.

Анелия Узунова, журналист.

Проф. д-р Анна-Мария Борисова, д.м.н, началник Клиника по ендокринология в УМБАЛ "Софиямед".

Братан Ценов, треньор, световен и европейски шампион по класическа борба, 62 г.

Велизар Енчев, журналист, дипломат, бивш депутат, 73 г.

Георги Господинов, писател, 58 г.

Проф. д-р Елена Порязова, началник отделение по Клинична патология в УМБАЛ "Пълмед".

Калина Крумова, журналист, бивш депутат.

Доц. Стойчо Стойчев, политолог, 43 Г.

Д-р Тодор Драганов, началник Отделение по съдова хирургия в МБАЛ "Бургасмед", 61 г.

И всички, които празнуват на Ивановден!