На 07 януари 2026 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Андрей Янев, художник, 61 г.
Анелия Узунова, журналист.
Проф. д-р Анна-Мария Борисова, д.м.н, началник Клиника по ендокринология в УМБАЛ "Софиямед".
Братан Ценов, треньор, световен и европейски шампион по класическа борба, 62 г.
Велизар Енчев, журналист, дипломат, бивш депутат, 73 г.
Георги Господинов, писател, 58 г.
Проф. д-р Елена Порязова, началник отделение по Клинична патология в УМБАЛ "Пълмед".
Калина Крумова, журналист, бивш депутат.
Доц. Стойчо Стойчев, политолог, 43 Г.
Д-р Тодор Драганов, началник Отделение по съдова хирургия в МБАЛ "Бургасмед", 61 г.
И всички, които празнуват на Ивановден!