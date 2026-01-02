На 02 януари 2026 г. да почерпят

Валентин Мундров, министър на електронното управление, 48 г.

Валерия Велева, журналистка.

Георги Трайков, журналист, 72 г.

Д-р Георги Прохаски, председател на Центъра за икономическо развитие, 70 г.

Д-р Илия Габровски, началник Отделение по лъчелечение и нуклеарна медицина в УМБАЛ "Пълмед", гр. Пловдив.

Катя Близнакова, певица.

Красен Кралев, депутат от ГЕРБ-СДС в 51-ото НС, бивш министър на младежта и спорта, 59 г.

Д-р Стефан Константинов, бивш министър на здравеопазването, 60 г.