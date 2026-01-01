На 01 януари 2026 г. да почерпят

Василена Златарева, зам.-главен счетоводител "Изток плаза".

Вера Кирова, балерина.

Проф. Георги Янков, ректор на НХА, 62 г.

Димитри Иванов, журналист, преводач, 94 г.

Димитър Григоров, депутат от ДПС-НН в 51-ото НС, 41 г.

Иван Кръстев, политолог, 61 г.

Проф. Иво Кременски, генетик, 83 г.

Д-р Красимир Катерински, началник Отделение по образна диагностика в МБАЛ "Сердикамед", 73 г.

Латинка Петрова, актриса.

Радостин Василев, зам.-председател на 51-ото НС, депутат от МЕЧ, бивш министър на младежта и спорта, 41 г.

Росица Кирова, депутат от ГЕРБ-СДС в 51-ото НС.

Траян Марковски, адвокат, 73 г.

И всички, които празнуват на Васильовден!