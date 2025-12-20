На 20 декември 2025 г. да почерпят

Атанас Илков, бивш служебен министър на вътрешните работи, 61 г.

Велислава Делчева, омбудсман.

Георги Константинов, поет, 82 г.

Инж. Емануил Манолов, кмет на община Павликени, 56 г.

Д-р Здравка Масларова-Якимова, началник отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина в МБАЛ "Проф.Д.Ранев", гр. Пещера.

Доц. д-р Красимира Казалъкова, началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина в "Пирогов".

Д-р Кристиян Деневски, началник Отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ "Пълмед".

Маргарита Хранова, певица.

Павлина Филипова, европейска шампионка по биатлон.

Петя Димитрова, гл. изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка.

Проф. Фани Мартинова, специалист по клинична хематология.

Христо Стоянов, писател, 69 г.