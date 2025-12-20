На 20 декември 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Атанас Илков, бивш служебен министър на вътрешните работи, 61 г.
Велислава Делчева, омбудсман.
Георги Константинов, поет, 82 г.
Инж. Емануил Манолов, кмет на община Павликени, 56 г.
Д-р Здравка Масларова-Якимова, началник отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина в МБАЛ "Проф.Д.Ранев", гр. Пещера.
Доц. д-р Красимира Казалъкова, началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина в "Пирогов".
Д-р Кристиян Деневски, началник Отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ "Пълмед".
Маргарита Хранова, певица.
Павлина Филипова, европейска шампионка по биатлон.
Петя Димитрова, гл. изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка.
Проф. Фани Мартинова, специалист по клинична хематология.
Христо Стоянов, писател, 69 г.