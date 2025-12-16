На 16 декември 2025 г. да почерпят

Проф. д-р Бисер Славков, член на УС на ЦКБ, бивш зам.-министър на финансите, 80 г.

Борислав Сандов, бивш депутат, бивш вицепремиер и министър на околната среда и водите, 43 г.

Венцислав Петков, депутат от МЕЧ в 51-ото НС, 40 г.

Проф. инж. Живко Желев, изобретател, 77 г.

Д-р Лиляна Маджарова, началник отделение по инфекциозни болести в МБАЛ "Проф. Д. Ранев", гр. Пещера

Милко Добрев, скулптор, 68 г.

Акад. Румен Панков, биолог, 70 г.

Станимира Петрова, световна и европейска шампионка по бокс.