На 16 декември 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Проф. д-р Бисер Славков, член на УС на ЦКБ, бивш зам.-министър на финансите, 80 г.
Борислав Сандов, бивш депутат, бивш вицепремиер и министър на околната среда и водите, 43 г.
Венцислав Петков, депутат от МЕЧ в 51-ото НС, 40 г.
Проф. инж. Живко Желев, изобретател, 77 г.
Д-р Лиляна Маджарова, началник отделение по инфекциозни болести в МБАЛ "Проф. Д. Ранев", гр. Пещера
Милко Добрев, скулптор, 68 г.
Акад. Румен Панков, биолог, 70 г.
Станимира Петрова, световна и европейска шампионка по бокс.