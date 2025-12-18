На 18 декември 2025 г. да почерпят

Александър Арабаджиев, съдия в Съда на ЕС, 76 г.

Атанас Андасаров, художник, 76 г.

Д-р Димитър Николов, началник Отделение съдова хирургия в УМБАЛ "Софиямед", 49 г.

Иван Найденов, посланик в Португалия, 65 г.

Ст. комисар доц. д-р Неделчо Стойчев, бивш ректор на Академията на МВР, 66 г.

Нидал Алгафари, режисьор, политически PR, 60 г.

Петър Кънев, депутат от БСП-ОЛ в 51-ото НС, 72 г.

Светослав Гаврийски, бивш управител на БНБ и министър на финансите, 77 г.

Хайри Садъков, зам.-председател на 51-ото НС, депутат от АПС, 55 г.