На 31 август 2025 г. да почерпят

Айтен Сабри, депутат от ДПС-НН в 51-ото НС.

Ваня Щерева, актриса, певица, писателка.

Венцислав Асенов, депутат от ИТН в 51-ото НС, 40 г.

Проф. Димитър Костов, юрист, бивш председател на ЦИК, 80 г.

Елена Поптодорова, бивш посланик в САЩ.

Илия Костов, сценарист, режисьор, 71 г.

Акад. Крум Дамянов, скулптор, 88 г.

Любослав Пенев, бивш футболист, треньор, 59 г.

Прошко Прошков, общински съветник в СОС, 51 г.

Проф. д-р Стоян Миланов, началник на Клиника по интензивно лечение в "Пирогов", 56 г.