На 31 август 2025 г. да почерпят

Автор: Труд news
Айтен Сабри, депутат от ДПС-НН в 51-ото НС.
Ваня Щерева, актриса, певица, писателка.
Венцислав Асенов, депутат от ИТН в 51-ото НС, 40 г.
Проф. Димитър Костов, юрист, бивш председател на ЦИК, 80 г.
Елена Поптодорова, бивш посланик в САЩ.
Илия Костов, сценарист, режисьор, 71 г.
Акад. Крум Дамянов, скулптор, 88 г.
Любослав Пенев, бивш футболист, треньор, 59 г.
Прошко Прошков, общински съветник в СОС, 51 г.
Проф. д-р Стоян Миланов, началник на Клиника по интензивно лечение в "Пирогов", 56 г.