На 19 септември 2025 г. да почерпят

Проф. Асен Балтов, ортопед, бивш изп. директор на "Пирогов", депутат от ГЕРБ-СДС в 47 НС, 59 г.

Добрин Иванов, изп. директор на АИКБ, 48 г.

Проф. д-р Дочо Боджаков, кинорежисьор, сценарист, 69 г.

Илия Лазаров, евродепутат, 60 г.

Калоян Минев, актьор, 29 г.

Недялко Чандъров, гл. изп. директор на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", 59 г.

Петър Диков, бивш главен архитект на София, 72 г.

Стамен Янев, бивш председател на Българската агенция за инвестиции, 48 г.

Теодора Димова, писателка.

Христо Алексиев, бивш вицепремиер и сл. министър на транспорта и съобщенията, 45 г.