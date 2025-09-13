На 13 септември 2025 г. да почерпят

Алан Цагаев, щангист, сребърен олимпийски медалист, 48 г.

Антон Кутев, говорител на служебните правителства на Янев и Донев, бивш депутат, 57 г.

Проф. д. изк. Вера Найденова, кинокритик.

Даниел Александров, депутат от ГЕРБ-СДС в 51-ото НС, 34 г.

Корман Исмаилов, бивш депутат, 53 г.

Любомир Йорданов, журналист, писател, 67 г.

Мария Статулова, актриса.

Никола Минчев, евродепутат, председател на 47-ото НС, 38 г.

Акад. Никола Съботинов, физик, бивш председател на БАН, 84 г.

Севим Али, депутат от АПС в 51-ото НС, 44 г.

Христо Иванов, бивш депутат, бивш министър на правосъдието, 51 г.

Цветана Пиронкова, тенисистка.

Д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Държавна психиатрична болница.