На 9 септември 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Асен Василев, депутат от ПП-ДБ в 51-ото НС, председател на "Продължаваме промяната", бивш вицепремиер и министър на финансите, 48 г.
Дарина Йотова (Дара), певица.
Проф. д-р Иван Желев, богослов, 81 г.
Йордан Велчев, художник, 79 г.
Мария Мусорлиева, адвокат.
Мая Димитрова, депутат от БСП-ОЛ в 51-ото НС.
Проф. Николай Хаджиолов, началник Клиника по клинична патология в УМБАЛ "Софиямед", 66 г.
Проф. Пламен Моллов, бивш ректор на УХТ в Пловдив, 67 г.
Проф. Станислав Станилов, археолог, политик, 82 г.
Филип Аврамов, актьор, 51 г.
Проф. Цанко Яблански, политик, зооинженер, 81 г.