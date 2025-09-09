На 9 септември 2025 г. да почерпят

Асен Василев, депутат от ПП-ДБ в 51-ото НС, председател на "Продължаваме промяната", бивш вицепремиер и министър на финансите, 48 г.

Дарина Йотова (Дара), певица.

Проф. д-р Иван Желев, богослов, 81 г.

Йордан Велчев, художник, 79 г.

Мария Мусорлиева, адвокат.

Мая Димитрова, депутат от БСП-ОЛ в 51-ото НС.

Проф. Николай Хаджиолов, началник Клиника по клинична патология в УМБАЛ "Софиямед", 66 г.

Проф. Пламен Моллов, бивш ректор на УХТ в Пловдив, 67 г.

Проф. Станислав Станилов, археолог, политик, 82 г.

Филип Аврамов, актьор, 51 г.

Проф. Цанко Яблански, политик, зооинженер, 81 г.