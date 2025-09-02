На 2 септември 2025 г. да почерпят

Велислава Кръстева, журналист, бивш депутат от ДПС.

Елица Тодорова, певица и музикантка.

Генерал-майор Емил Тонев, началник на НСО, 55 г.

Иван Тенев, автор на текстове на песни, шеф на "Агенция Тенев", 74 г.

Доц. Мартин Иванов, историк, бивш председател на Държавна агенция "Архиви", 55 г.

Мая Георгиева, зам.-председател на НС на ПИБ.

Найден Зеленогорски, бивш депутат, бивш кмет на Плевен, 64 г.

Петър Вучков, актьор, телевизионен водещ, 87 г.

Радослав Великов, треньор по борба, 42 г.