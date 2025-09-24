На 24 септември 2025 г. да почерпят

Автор: Труд news
Александра Раева, певица, тв водеща.
Александрина Пендачанска, оперна певица.
Александър Динев, футболен деятел, 84 г.
Диляна Попова, модел, актриса.
Красимир Влахов, съдия в КС, 53 г.
Любен Лесидренски, журналист, 44 г.
Николай Събев, бивш министър на транспорта и съобщенията, 65 г.
Орлин Станойчев, бивш тенисист, 54 г.
Пламен Грозданов, изп. директор на съюз "Произведено в България", 75 г.
Радостин Радков, бивш председател на Административен съд - София, 57 г.
Стефан Димитров, посланик в Черна гора, 59 г.
Стоян Мирчев, бивш депутат от БСП, 43 г.