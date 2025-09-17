На 17 септември 2025 г. да почерпят

Георги Георгиев, депутат от ГЕРБ-СДС в 51-ото НС, 56 г.

Д-р Данка Манукова, началник Отделение по неврология в МБАЛ "Проф. Д. Ранев" - гр. Пещера.

Проф. Казимир Попконстантинов, археолог, 83 г.

Мария Рамова, главен счетоводител на МБАЛ "Проф. Д. Ранев" -гр. Пещера.

Проф. Минчо Минчев, цигулар, 75 г.

Михаил Вешим, писател, сценарист, 65 г.

Доц. д-р Никола Боянов, началник Отделение по гастроентерология в УМБАЛ "Пълмед", 46 г.

Проф. Петър Киров, двукратен олимпийски шампион по борба, 83 г.

Стела Стоянова, актриса.

И всички, които празнуват на Вяра, Надежда, Любов и София!