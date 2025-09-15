На 15 септември 2025 г. да почерпят

Проф. д-р Атанас Атанасов, актьор, преподавател в НАТФИЗ, 70 г.

Георги Илиев-Майкъла, бивш футболист, 69 г.

Драгомир Симеонов, журналист, 49 г.

Китодар Тодоров, актьор, 51 г.

Д-р Медаин Кадиш, и.д. началник Клиника по вътрешни болести в УМБАЛ "Софиямед", 51 Г.

Милен Миланов, актьор, 75 г.

Нели Рангелова, певица.

Проф. д-р Огнян Бранков, детски хирург , 79 г.

Петър Зехтински, бивш футболист, 70 г.

Акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет, 77 г.

Румен Генов, хирург, бивш депутат, 60 г.