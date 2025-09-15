На 15 септември 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Проф. д-р Атанас Атанасов, актьор, преподавател в НАТФИЗ, 70 г.
Георги Илиев-Майкъла, бивш футболист, 69 г.
Драгомир Симеонов, журналист, 49 г.
Китодар Тодоров, актьор, 51 г.
Д-р Медаин Кадиш, и.д. началник Клиника по вътрешни болести в УМБАЛ "Софиямед", 51 Г.
Милен Миланов, актьор, 75 г.
Нели Рангелова, певица.
Проф. д-р Огнян Бранков, детски хирург , 79 г.
Петър Зехтински, бивш футболист, 70 г.
Акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет, 77 г.
Румен Генов, хирург, бивш депутат, 60 г.