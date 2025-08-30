На 30 август 2025 г. да почерпят

Александър Кадиев, актьор, 42 г.

Бисер Троянов, съдия във ВКС, 56 г.

Весела Бабинова, актриса.

Виктория Петрова, журналистка в Би Ти Ви.

Дарин и Деян Ангелови, актьори, 45 г.

Елеонора Николова, бивш директор на БОРКОР.

Ивайло Костадинов, депутат от ИТН в 51-ото НС, 30 г.

Ивелин Михайлов, председател на ПГ на Величие в 51-ото НС, 48 г.

Красимир Занев, бивш шеф на Магистрална полиция, 73 г.

Михаил Йончев, певец, композитор, 78 г.

Светлан Стоев, бивш служебен министър на външните работи, 65 г.

Проф. Христо Смоленов, журналист, доктор по философия, 71 г.