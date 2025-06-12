На 12 юни 2025 г. да почерпят

Доц. д-р Велина Гергелчева, д.м. началник Клиника по неврология в УМБАЛ "Софиямед".

Димитър Дилчев, бивш изп. директор на ЦГМ, 50 г.

Добромир Гущеров, бизнесмен, бивш депутат, 63 г.

Елка Атанасова, бивш член на ВСС.

Ива Петрони, журналист.

Кристиан Вигенин, евродепутат, бивш депутат от БСП, зам.-председател на НС, бивш министър на външните работи, 50 г.

Любомир Тодоров, дипломат, 67 г.

Людмила Чешмеджиева, оперетна актриса.

Д-р Наум Шопов, актьор, 32 г.

Николай Паслар, световен и европейски шампион по свободна борба, 45 г.

Павлин Петров, депутат от Величие в 51-ото НС, 58 г.

Румен Йончев, председател на ЗНС, бивш депутат, 54 г.