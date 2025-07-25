На 25 юли 2025 г. да почерпят

Ангел Костов, помощник-директор административно-стопанска дейност в УМБАЛ "Софиямед", 51 г.

Александър Стефанов, скулптор, художник, 82 г.

Боян Чуков, експерт по международни отношения, 73 г.

Боян Магдалинчев, представляващ ВСС, 71 г.

Иван Алексиев, кмет на Поморие, 60 г.

Къци Вапцаров, шоумен, 62 г.

Мариела Папазова, директор на НГДЕК.

Никола Филчев, бивш главен прокурор на Република България, 77 г .

Проф. Николай Драчев, преподавател в Националната художествена академия, 73 г.

Сашо Диков, журналист, 73 г.