На 31 юли 2025 г. да почерпят

Проф. Васил Николов, бивш председател на Селскостопанска академия, 63 г.

Димитър Маргаритов, бивш председател на КЗП, 50 г.

Димо Райков, писател, 71 г.

Проф. Иван Ничев, кинорежисьор, 85 г.

Иван Цонов, треньор по борба, 59 г.

Константин Каменаров, бивш ген. директор на БНТ, 59 г.

Кристина Димитрова, певица.

Д-р Лиляна Мирчева, началник Отделение по кардиология в МБАЛ "Бургасмед".

Пенчо Милков, кмет на Русе, 47 г.

Петко Николов, бивш служебен министър на икономиката и индустрията, бивш председател на Патентното ведомство, 68 г.

Станимир Илчев, бивш депутат и евродепутат, 72 г.

Тодор Токин, журналист, редактор във в. "Труд news", 75 г.

Христо Терзийски, депутат от ГЕРБ-СДС в 51-ото НС, бивш министър на вътрешните работи, 57 г.