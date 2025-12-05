На 5 декември 2025 г. да почерпят

Апостол Апостолов, председател на НС на Тексимбанк, президент на ВУЗФ, 57 г.

Борис Георгиев, боксьор, 43 г.

Виктор Касъмов, председател на УС на ПРОФОН, 65 г.

Драгомир Кояджиков, член на ВСС.

Княз Константин-Асен Видински, икономист, 58 г.

Красимир Минев, спортен журналист, 64 г.

Никола Тиков, управител "Булфарма".

Нихат Кабил, бивш министър на земеделието, 63 г.

Проф. Пламен Киров, бивш конституционен съдия, 65 г.

Софи Маринова, певица.

Стоян Сталев, дипломат, бивш външен министър, 73 г.