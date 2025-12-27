На 27 декември 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Дарина Такова, оперна певица
Едвин Сугарев, поет, политик, 72 г.
Д-р Йордан Пелев, управител на УМБАЛ "Софиямед", 65 г.
Мишо Шамара, рап изпълнител, 53 г.
Румен Христов, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС в 51-ото НС, председател на СДС, 70 г.
Станислав Иванов, депутат от ГЕРБ-СДС в 51-ото НС, 50 г.
Христо Порточанов, създател на ФК "Нефтохимик", носител на златната значка на ФИФА, 72 г.
Ясен Тодоров, бивш зам.-директор на НСлС, бивш член на ВСС, 57 г.
И всички, които празнуват на Стефановден!