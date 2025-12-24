На 24 декември 2025 г. да почерпят

Ангелина Маринова, зам.-главен счетоводител УМБАЛ "Софиямед".

Проф. Андрей Аврамов, театрален режисьор, 82 г.

Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа", 59 г.

Велизар Шаламанов, бивш депутат и служебен министър на отбраната, 64 г.

Д-р Величка Попова, началник Отделение по образна диагностика в МБАЛ "Велимед", гр. Велинград.

Д-р Галя Кондева, бивш служебен министър на здравеопазването.

Зорница Русинова, председател на ИСС, бивш министър на труда и социалната политика.

Иван Гранитски, писател, литературен критик, издател, 72 г.

Константин Цеков, музикант от ФСБ, 73 г.

Лютви Местан, председател на ДОСТ, бивш депутат, 65 г.

Петър Кърджилов, кинокритик, писател, 75 г.

Проф. дмн д-р Тодор Кантарджиев, бивш директор на НЦЗПБ, 70 г.

Явор Дачков, журналист, 54 г.

Света Евгения, Бъдни вечер.