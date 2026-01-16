На 16 януари 2026 г. да почерпят

Проф. Борис Грозданов, бивш председател на Фискалния съвет, 80 г.

Велислав Павлов, актьор, 52 г.

Георги Костадинов, първият олимпийски шампион по бокс от Мюнхен'72, 76 г.

Дани Каназирева, съдия, бивш депутат.

Деян Неделчев, попизпълнител, 62 г.

Иван Петрушинов, актьор, 73 г.

Корнелия Нинова, лидер на Непокорна България, бивш председател на БСП, бивш вицепремиер и министър на икономиката.

Красимир Коев, директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното, 55 г.

Младен Шишков, депутат от ГЕРБ-СДС в 51-ото НС, 50 г.

Снежина Петрова, актриса.

Соня Немска, певица.

Проф. Тодор Варджиев, художник, 83 г.

Филип Попов, зам.-министър на вътрешните работи, бивш депутат от БСП, 44 г.