На 10 януари 2026 г. да почерпят

Владимир Люцканов, актьор, режисьор, 67 г.

Георги Глушков, президент на Българската федерация по баскетбол, бивш служебен министър на младежта и спорта, 66 г.

Д-р Иван Маджаров, управител УМБАЛ "Пълмед", гр. Пловдив, зам.-председател на БЛС, 58 г.

Доц. д-р Йордан Величков, дипломат, политик, 86 г.

Камелия, фолкпевица.

Марин Киров, кмет на Царево, 40 г.

Проф. Миглена Темелкова, председател на Съвета на ректорите, ректор на ВУТП.

Тервел Пулев, олимпийски бронзов медалист по бокс, 43 г.

Тони Димитрова, певица.