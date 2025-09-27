На 27 септември 2025 г. да почерпят

Албена Александрова, дизайнер.

Боряна Пунчева, актриса, режисьор.

Димитър Гюрев, депутат от Възраждане в 51-ото НС, 37 г.

Здравко Здравков, бивш главен архитект на София, 53 г.

Проф. Иван Станков, бивш министър на земеделието, 77 г.

Иво Аръков, актьор, 37 г.

Милен Керемедчиев, анализатор, политик, дипломат, 57 г.

Саша Безуханова, председател на Български център на жените в технологиите.

Свилен Блажев, художник, 72 г.

Спас Джевизов, бивш футболист, 70 г.

Цветелина Бориславова, председател на НС на Българо-американската кредитна банка.