На 28 септември 2025 г. да почерпят

Ангел Найденов, бивш депутат от БСП и министър на отбраната, 67 г.

Бойко Рашков, депутат от ПП-ДБ в 51-ото НС, бивш министър на вътрешните работи, 71 г.

Даниела Дариткова-Проданова, бивш депутат от ГЕРБ.

Димитър Цанчев, ръководител на представителството на ЕС в Израел, 59 г.

Йорданка Донкова, олимпийска шампионка от Сеул'88.

Людмила Петкова, бивш служебен вицепремиер и министър на финансите.

Максим Генчев, актьор, режисьор, 71 г.

Петър Волгин, журналист, евродепутат, 56 г.

Поли Карастоянова, изп. директор на Националния борд по туризъм, бивш депутат.

Проф. Светла Бъчварова-Пиралкова, бивш депутат.

Сотир Цацаров, бивш председател на КПКОНПИ, бивш главен прокурор, 59 г.

Стефан Командарев, режисьор, 59 г.