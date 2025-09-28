На 28 септември 2025 г. да почерпят

Автор: Труд news
Ангел Найденов, бивш депутат от БСП и министър на отбраната, 67 г.
Бойко Рашков, депутат от ПП-ДБ в 51-ото НС, бивш министър на вътрешните работи, 71 г.
Даниела Дариткова-Проданова, бивш депутат от ГЕРБ.
Димитър Цанчев, ръководител на представителството на ЕС в Израел, 59 г.
Йорданка Донкова, олимпийска шампионка от Сеул'88.
Людмила Петкова, бивш служебен вицепремиер и министър на финансите.
Максим Генчев, актьор, режисьор, 71 г.
Петър Волгин, журналист, евродепутат, 56 г.
Поли Карастоянова, изп. директор на Националния борд по туризъм, бивш депутат.
Проф. Светла Бъчварова-Пиралкова, бивш депутат.
Сотир Цацаров, бивш председател на КПКОНПИ, бивш главен прокурор, 59 г.
Стефан Командарев, режисьор, 59 г.