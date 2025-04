На 70-я си рожден ден най-възрастният действащ астронавт на Америка се върна на Земята след 7 месеца в Космоса (ВИДЕО)

Най-възрастният действащ астронавт на Америка кацна на Земята на 70-ия си рожден ден.

Астронавтът на НАСА Доналд Петит и двама руски космонавти бяха на седеммесечна мисия до Международната космическа станция (МКС).

Космическият кораб "Союз МС-26", превозващ Петит и руснаците Алексей Овчинин и Иван Вагнер, кацна в Казахстан в неделя.

In remarkable timing, NASA astronaut Don Pettit will mark his 70th birthday with a fiery reentry through Earth's atmosphere today, after 220 days on the International Space Station. pic.twitter.com/NlXpK2oBmU