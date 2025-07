Нидерландският министър на отбраната: Руската употреба на химически оръжия в Украйна е широко разпространена

Нидерландските и германските разузнавателни служби са събрали доказателства за широко разпространена руска употреба на забранени химически оръжия в Украйна, включително пускане на задушаващо вещество от дронове, за да бъдат изкарани войниците от окопите и да бъдат застреляни, заявиха те, цитирани от Reuters.

Нидерландският министър на отбраната Рубен Брекелманс призова за по-строги санкции срещу Москва.

"Основният извод е, че можем да потвърдим, че Русия засилва използването на химически оръжия", каза той пред агенцията.

Onze inlichtingendiensten maken nu openbaar: Rusland gaat steeds verder in de inzet van chemische wapens in Oekraïne.



Na traangas zet Rusland ook het sterkere en verboden chloorpicrine in.



Dit is onacceptabel: meer sancties en isolatie van Rusland, meer steun aan Oekraïne! ⤵️ pic.twitter.com/12V19z3DQP