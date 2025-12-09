Нови възможности очакват Овните, Телците да внимават с финансите

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Приемайте всяка нова възможност с оптимизъм. Щом подхождате с вяра в себе си, всичко започва да се подрежда с лекота. В работната среда действате организирано и напредвате по-бързо от очакваното. Финансовите перспективи са добри и се появява възможност за допълнителни приходи. Постигате резултати, които ви доближават до важни цели. В личен план денят ви носи приятни моменти с близките. Оставете нещата да се развиват спокойно - хубавите моменти ще дойдат сами.

ТЕЛЕЦ

Избягвайте прибързани реакции - те могат да доведат до усложнения. Комуникацията ви не върви гладко и има риск от недоразумения. Подхождайте внимателно към финансовите въпроси, тъй като са възможни неочаквани разходи. Не се въвличайте в напрегнати ситуации и подхождайте с повече спокойствие. С правилен подход денят ще премине хармонично и без сериозни трудности. Фокусирайте се върху вътрешното си равновесие, за да се подредят лесно нещата около вас.

БЛИЗНАЦИ

Разчупете рутината с творчество, за да възстановите вътрешния си баланс и да постигнете удовлетворение. Правете си почивки, за да поддържате ясна мисълта си и да останете емоционално стабилни. В любовта хармонията може да липсва, затова се въоръжете с търпение. Стойте настрана от финансови сделки и големи покупки. Отделете си време за забавление, което ще възстанови тонуса ви. Не прибързвайте с взимане на решения - търпение и внимание към детайлите ще ви предпазят от грешки.

РАК

Бъдете отворени към новото, защото то може да ви донесе най-добрите възможности. Графикът ви е натоварен, но успявате да се адаптирате към промените около вас. Неочаквани ситуации може да се развият във ваша полза, стига да ги приемете спокойно. Разговорите вървят леко и общувате без напрежение. Умеете да подреждате приоритетите си и действате организирано. В личния живот ви очакват приятни моменти, изпълнени с положителни емоции. Отидете на масаж и се погрижете за вашето тяло.

ЛЪВ

Подарете си време за нещо, което ви вдъхновява, за да поддържате вътрешна хармония. Търсите повече нежност, спокойствие и ценни моменти с любимите хора. Импулсът за творчество е силен и ви помага да изразявате идеите си по-добре. В разговорите обаче подбирайте думите си, за да избегнете обърквания. В любовта ви очакват искрени емоции и близост, които ви носят усещане за уют. Работните ви дела вървят плавно и задачите се подреждат лесно. Малките удоволствия ви презареждат.

ДЕВА

Съсредоточете се върху това, което е под ваш контрол - всичко останало оставете да се подреди само. В служебната среда общуването е конструктивно и ви носи усещане за разбирателство. В любовта са възможни моменти на напрежение и засилена ревност, затова подхождайте с търпение и избягвайте прибързани реакции. Денят не е подходящ за покупки, финансови стъпки или стартиране на нови начинания. Работете спокойно и без да се претоварвате, като си оставяте достатъчно време за всяка задача.

ВЕЗНИ

Поставете си една цел за деня - постигането є ще ви донесе удовлетвореност и вътрешно спокойствие. Когато правите това, което ви носи удоволствие, резултатите идват от самосебе си и без напрежение. Времето, прекарано с близките хора, е спокойно и приятно, а разговорите вървят леко. Добър момент е да прегледате задачите си и да си изясните какво предстои в близките дни. Кратки пътувания или разходки ще ви донесат усещане за свобода и освежаващи впечатления. В любовта атмосферата е приятна, изпълнена с жестове и думи, които топлят сърцето.

СКОРПИОН

Ако усетите, че напрежението ви завладява, сменете обстановката - дори кратко излизане на въздух може да ви помогне да възстановите вътрешния си баланс. Подходящо време е да прегледате финансите си и да обмислите бъдещи планове или корекции в бюджета. Комуникацията с колеги и партньори върви леко и безпроблемно. Концентрирайте се върху задачите, които са най-важни за вас, и оставете по-незначителните ангажименти за по-късно. Въоръжете се с търпение.

СТРЕЛЕЦ

Насочете вниманието си към усещания, свързани с тялото ви. Така по-лесно ще задържите във вас добрата енергия и ще останете в хармония със себе си през целия ден. Споделете радостта си с някого - дори кратък разговор за нещо позитивно ще ви накара да се чувствате по-уверени. Изпълнени сте с вдъхновение и желание да създавате нещо красиво и значимо. Любовните отношения носят нежност и топлина. Денят ви е изпълнен с лекота и вътрешно усещане за баланс. Бъдете активни, смели и отворени към позитивното, което предстои.

КОЗИРОГ

Обърнете внимание на интуицията си - днес именно тя ще ви помогне да направите правилен избор. Потърсете компанията на хора, които ви носят вдъхновение - една искрена размяна на мисли може да ви даде решение, което търсите. Подхождате по-нестандартно към задачите си и откривате по-лесни пътища за действие. Разговорите се развиват плавно и намирате общ език дори в по-сложни ситуации. Подходящо време е за планиране на важни ангажименти. Времето с близките ви носи приятни емоции.

ВОДОЛЕЙ

Когато усетите напрежение, насочете вниманието си към нещо просто и прагматично - подреждане, кратка разходка или дълбоко дишане могат да ви върнат усещането за стабилност. Помислете кои навици или задачи ви натоварват и решете как да ги пренаредите. Подходете към любимия човек с повече топлота - една спокойна дума или топъл жест могат да задълбочат близостта. Поглезете се с нещо дребно и приятно - малък жест към себе си ще ви подейства успокояващо.

РИБИ

Разчупете рамката на рутината и опитайте нов подход или необичаен метод за действие. Започнете с кратък план от трите най-важни задачи - ясният фокус ще ви донесе усещане за подреденост и ще ви помогне да постигнете повече с по-малко усилия. Отхвърляйте работните ангажименти един по един след всеки успешно завършен етап си позволявайте почивка или награда. В работната лесно стигате до правилните решения. Пазете се от покупки, както и козметични процедури. Денят е подходящ да отделите време за спорт.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg



##########