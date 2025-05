Нов масов срив на електрозахранването, този път във Франция

Голямо прекъсване на електрозахранването е станало във френския департамент Алпи-Маритим, засягайки Кан, съобщава Deadline.

Прекъсването на електрозахранването е причинено от авария на електропровод с високо напрежение, съобщава FranceInfo, позовавайки се на жандармерията. Според агенцията, това може да е акт на саботаж.

❗️⚡️🇫🇷 - Power Outage Disrupts Southeast France, Impacts Cannes Film Festival



A power outage struck southeast France on Saturday morning, affecting 160,000 households and disrupting the Cannes Film Festival’s closing ceremony, where the Palme d’Or is awarded.



