Общината Варна чисти задължения на Спартак

Спартак (Варна) получи изключително важна финансова инжекция, която ще гарантира по-сигурното бъдеще на „соколите“. Тя дойде от Община Варна гласуване на Общинския съвет на града. Решението бе подкрепено от 30 съветника, а в резултат на което клубът ще получи 550 000 лева. Тези средства са за покриване на задълженията на клуба към Националната агенция за приходите (НАП).

Според общинската администрация за отпускането на средства е необходимо становище от министъра на финансите дали парите не представляват държавна помощ. Общински съветници контрираха, че при подобно отпускане на средства за баскетболния клуб Черно море Тича такова становище не е искано. Другият варненски футболен клуб Черно море, за който се предвиждаше да бъдат отпуснати около 600 000 лева за подобряване на материално-техническа база на детско-юношеската школа, е оттеглил предложението си с мотивите, че ще бъде направена по-добра мотивация за него и ще кандидатства по-късно, съобщи председателят на Общинския съвет Христо Димитров по време на заседанието.