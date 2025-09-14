Левски оглави Първа лига след драма в "Надежда"

Левски спечели с 2:1 дербито с Локомотив (София) в мач от 8 кръг на Първа лига и оглави класирането. Тимът на Хулио Веласкес се възползва от грешката на Лудогорец часове по-рано, направил 1:1 с Локомотив в Пловдив, и вече има 19 точки, с 2 повече от шампионите. Успехът в "Надежда" дойде след късно попадение на резервата на Марин Петков. Преди това Евертон Бала бе открил резултата, а Диего Рапосо изравни след почивката. Тимът на Станислав Генчев опита всичко, за да измъкне поне точката, но в крайна сметка загуби сблъсъка със "сините".

Първото полувреме бе лишено от положения пред двете врати, а вместо това двата тима се вкопчиха в здрава битка и много единоборства. И все пак гостите бяха по-активният отбор. Първата сериозна ситуация се откри пред Радослав Кирилов, който от непосредствена близост засече центриране на Карл Фабиен, но направи невъзможното и прати топката над вратата.

И все пак тимът на Хулио Веласкес успя да поведе преди края на първите 45 минути. Четири минути преди почивката Евертон Бала с плонж вкара за 1:0, след като бе оставен непокрит в наказателното поле на "железничарите".

Отговорът на "червено-черните" дойде в 57-ата минута, тогава Митко Митков проби по фланга, за да центрира, Кристиан Димитров не успя да пресече топката, а Спас Делев с гърди я продължи към Диего Рапосо отблизо наказа Светослав Вуцов.

Веднага след това Веласкес хвърли Мустафа Сангаре, сменил Мазир Сула. На свой ред Станислав Генчев пусна новите попълнения Ангел Лясков и Георги Минчев, както и опитния Красимир Станоев.

След попадението играта на Левски се промени, а динамика в играта вкара Сангаре, който имаше претенции за дузпа, но такава не бе отсъдена. Националът на Мали стреля опасно в 64-ата минута, но Мартин Величков парира, а при последвалата добавка на Майкон отново не последва попадение за гостите.

Четвърт час преди края Сангаре се разписа, но бе в засада и попадението му бе отменено. Скоро след това Веласкес пусна Марин Петков и Асен Митков в търсене на промяната. Играта обаче бе забавена с около 10 минути, след като първо феновете на Левски запалиха димки, а тези на "железничарите" отговориха с факли, което доведе до спиране на играта заради невъзможността на ВАР да се намесва при необходимост.

В 87-ата минута "сините" удариха и греда след удар на Кристиан Димитров. За да дойде добавеното време, когато след центриране от фал и избита топка, Марин Петков с хубав удар вкара за 2:1, хвърляйки в екстаз препълнения сектор за гости. В следващия кръг Левски приема Лудогорец, а Локомотив (София) гостува на Добруджа.