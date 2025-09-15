БФС отряза Левски за дербито с Лудогорец

Българският футболен съюз още веднъж отряза Левски по отношение на евентуално назначение на чужд съдия. "Сините" са входирали своята молба по-рано този месец с настояване за арбитър от чужбина за двубоя с Лудогорец от 9 кръг на Първа лига. Отговорът от "Дома на футбола" пък е бил отрицателен, разкриха от "Георги Аспарухов".

„След извършен обстоен преглед на действащата нормативна уредба и практиката на БФС, както и с оглед гарантиране на единни критерии, подготовка и развитие на българските футболни съдии, СК при БФС е приела решение да не допуска назначаването на чуждестранни арбитри за мачове от българските първенства и турнири.“

Комисията допълва, че последователното спазване на този принцип е „условие за прилагането на еднакъв критерий към всички клубове, без да се създават изключения или предпоставки за неравнопоставеност.“

Подобен иск "сините" имаха и през пролетта за дербитата с "Лудогорец", ЦСКА и гостуването срещу "Черно море" във Варна, но и този път без положителна развръзка. През изминалата година подобно желание изрази и ръководството на Ботев (Пд), но със същия резултат.

Така последният чужд арбитър, ръководил мач от родния елит, си остава най-добрият съдия на Франция Клеман Тюрпен. През 2020 година той бе назначен именно на двубоя на Левски със Славия на "Герена" по молба на федерацията на "петлите", тъй като по това време първенствата в страната бяха прекратени заради COVID-19.