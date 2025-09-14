Пак треньорски ребус в ЦСКА

Треньорски ребус отново застигна ръководството на ЦСКА. Паузата за националните отбори и времето за подготовка на новите доведоха до първа победа – 3:1 над Септември. Но мачът бе толкова кошмарен за „червените“ фенове, които скандираха „Оставка“ към Душан Керкез дори след брилянтния гол на Петко Панайотов от пряк свободен удар. Същото беше и след дебютното попадение на новия Мохамед Брахими, паднало пак в добавеното време. Основания за недоволството са на лице. ЦСКА чака 111 дни за официална победа. Повече от пет години за гол от фаул. А Керкез спечели едва втори мач с „червените“ след 3:1 над Раднички (Ниш) при лятното представяне на отбора.

За втори път поред мач тръгна фантастично за ЦСКА – с гол от центъра, както срещу Славия. Но вместо старт на тотална доминация тимът на Керкез забавя темпото и едва ли не брани резултата. Очевидно е, че босненецът няма намерение сам да си тръгне, а чака уволнение. Много вероятно попадението на Панайотов да отложи решението, но предстоят три гостувания – на Арда, Ботев (Вр) и Локомотив (Сф).

Доста нелепо изглежда селфито от съблекалнята на стадион „Васил Левски“, което си направиха футболистите на ЦСКА. Подобни снимки станаха популярни спечелени трофеи или победи в дербита. Радостта на „червените“ изглежда неистова за... успех над „Септември“. А от хората на снимката единствено 80-годишният домакин бай Добри е усещал вкуса на титла.

До този момент и както каза Христо Стоичков, ръководството опитва да налага западноевропейско поведение с доверие към треньорите. Изпълнява всякакви капризи на футболисти и треньора. Това обаче „изяде главата“ на ЦСКА с прекомерната вяра в способностите на Александър Томаш. През този сезон най-важната мисия на „червените“ е да се завърнат на европейската сцена, а това може да стане чрез първите места (титла изглежда повече от мираж) или Купата на България (задължително спечелване). Мисията категорично не е невъзможна, но би станала с игра като тази срещу Септември, а и в предишните мачове.

Две имена изплуваха в пространството като евентуален заместник на Керкез. Видимо е, че шефовете желаят да използват млади треньори, а в тази графа са Христо Янев и Валентин Илиев. И двамата са герои на ЦСКА от първите 10 години на новия век. Янев е треньор на Ботев (Вр), но със сигурност веднага би се върнал за трети път на треньорския мостик в Борисовата градина. Илиев пък е свободен и никога не е водил ЦСКА. На „Българска армия“ са изключително търпеливи към кадрите си, но треньорският ребус тропа с всичка сила по вратата.