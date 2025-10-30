Разходка из новата „Армия“

Десетилетия наред феновете на ЦСКА гледаха красиви снимки и обещания как стадион „Българска армия“ ще блесне в напълно нов вид. Няма собственик на клуба в демократично време, който да не е представял проект и да не се е оплаквал как не му се позволява да се реализира.

Днес погледът на всеки привърженик на ЦСКА е вперен в сърцето на Борисовата градина и най-сетне това не е заради поредно обещание, а заради нещо, което реално се случва. С всеки изминал ден напълно реконструираният стадион „Българска армия“ придобива все по-завършен вид. И така ще е до юни, когато според плановете, съоръжението трябва отново да отвори врати.

Мениджърът на проекта за реконструкция Александър Ангелов се съгласи да ни разходи из арената, която скоро всеки „червен“ фен ще нарича свой дом. Средата на октомври е, валяло е и с цялата кал, строителна техника и шумът на машините наоколо ни е трудно да си представим как ще изглежда този стадион. Затова е Ангелов, който знае всичко за всичко по обекта.

Тръгваме от мястото, където преди бяха тренировъчните игрища на „Българска армия“. „След приключването на реконструкцията на стадиона тази част от обекта ще бъде върната в парковата среда и площите ще бъдат приобщени към Борисовата градина – започва Ангелов, който е директор в Ей Пи Ди България. - Покрай нея ще минават автобусите на ЦСКА и гостуващите отбори, ще се насочват към специално отреденото им място между секторите А и Б.“

От другата страна, в ъгъла между секторите А и Г, има подобен симетричен подход, който ще е за линейки и за автомобилите на пожарната и полицията. Трафопостът при сектор Б ще бъде премахнат, тъй като се изгражда нов и модерен. Цялата зона е с камери според изискванията на УЕФА. Те ще следят пристигането на автобусите в реално време, слизането на футболистите и движението на феновете и всичко това ще може да бъде излъчвано пряко в ефир.

Ангелов показва входа, през който футболистите ще се оправят към микс зоната и съблекалните. Спираме пред сектор А, който ще е разделен на няколко зони – бронз, силвър, голд и платинум или „бронз“, „сребро“, „злато“ и „платина“. Английските наименования са наложени в световен мащаб и ще бъдат използвани на „Армията“. Тук е и секторът за журналистите.

„За медиите са спазени всички изисквания на УЕФА – продължава Ангелов. - Журналистите ще разполагат с вход, който ще е почти централно в сектора. Има директен достъп до миксзоната и до залата за пресконференции. Отделно стълбище отвежда до медия центъра, където ще има 60 работни места, а на трибуните ще бъдат монтирани 30 бюра с по три места за коментатори. Други 110 позиции са за пишещи журналисти. Всичко това покрива нормативите за Шампионска лига.“

Следващото, по-горно ниво, позиционирано открай докрай, е „голд“. В него са предвидени 20 скайбокса за специални гости на клуба, а над тях е нивото „платинум“ с осем по-големи скайбокса, като там ще са и контролните зали за управление на осветлението, озвучването и, ако се наложи, евакуацията на стадиона.

Като капацитет сектор А ще бъде с 2700 места. Пред него ще бъдат и резервните скамейки за двата отбора, които ще са вкопани, така че по никакъв начин да не пречат на зрителите зад тях да виждат терена.

Ангелов ни заведе пред любимия и вероятно най-важен за много фенове сектор Г, който е вече почти изцяло покрит с козирка. Капацитетът му е 4800 седящи места, като седалките са конвертируеми – могат да се заключват в изправено положение, което е позволено на мачовете от българското първенство и така да се увеличи капацитетът на сектора.

„Сектор Г разполага с шест входа за по-бързо изпълване и изпразване на трибуните – продължава Ангелов разходката. - В двата му края максимално близо до терена има предвидени места за хора с увреждания. Откъм сектор А са седем места за хора в инвалидни колички, от другата страна – за шест души, като към всяко място за колички ще има и стол за придружител. Подобни зони има в сектор Б, както и на ниво „силвър“ в сектор А. Общо местата за хора с инвалидни колички на стадиона са 84.“

Капацитетът на „Българска армия“ ще е около 16 800 места. В сектор А са 2700 включително ВИП-боксовете, в сектор Г – 4800, в сектор В – 4750 и в сектор Б - 4550. Последният ще бъде поделен между домакини и гости – 3500 места за домакините и 1050 места за феновете на гостуващия отбор.

Тъй като стоим на терена, съвсем естествено разговорът се насочва към него. Работата ще започне след приключване на козирките и слагането на основните компоненти по тях за осветлението и озвучаването. Ангелов разказва за системите за отводняване, за поливната и подгряващата инсталация. След завършването им идва ред на дренажната система, която е съобразно последните тенденции и ще позволява отвеждането на водите дори при обилен порой по време на мач. Не би трябвало да има проблем с измръзване на тревата, а фасадата на стадиона ще позволява проветривост на терена. Поликарбонатните плоскости, с които ще завършват козирките и които вече се монтират, имат за цел да се увеличат площта от терена, която е изложена на естествено слънцегреене. Въпреки това още от първия ден ще работи допълнителна техника като вентилатори и изкуствено слънце.

Но сектор Г е частта от стадиона с изключителна историческа важност за ЦСКА и специален елемент, свързан с него ще бъде амфитеатърът пред централния подстъп. Той е напълно нов елемент от стадиона, но е и директна препратка към миналото, защото ще бъде разположен на част от бившата дъга на трибуните. За момента е нужна доста фантазия, за да си представи човек как ще изглежда този амфитеатър, но идеята му е да бъде мястото, където феновете да се събират преди и след мач.

„В някакъв момент може да се мисли за мултимедии, гледане на двубоя отвън, различни активности, които клубът може да организира“, пояснява Александър.

От амфитеатъра се отправяме към „конкорса“ или прохода покрай цялата външна дължина на сектор В. Целият конкорс ще бъде настлан с павета, което ще придаде допълнителен уют. Там по дължина ке бъдат разположени бъдещите санитарни помещения и киоските за храни и напитки. ЦСКА има идеята да адаптира интелигентни системи тип „при ордър“, с които човек може да си направи поръчката в аванс и след като влезе на стадиона, просто да отиде и да си я получи.

Всичко тук е изпълнено според изискванията на УЕФА, в които пише, че на стадиона трябва да има „80% тоалетни за мъже и 25% тоалетни за жени“. „Явно математиката на УЕФА е друга“, шегува се Ангелов.

Влизането на стадиона ще става само с предварително закупен билет през съответния турникет. Всеки един от тях позволява да влизат по 20 души в минута, което също съответства на изискванията на УЕФА, дори има солиден резерв. „Във всички случаи сме осигурили възможността за достъп на феновете до стадиона в необходимото време, но целта ни е да направим така, че те да имат причини да влязат на стадиона по-рано, а не в последния момент, както сме свикнали ту нас“, пояснява Ангелов.

Трибуните в сектор В изглеждат най-близо до завършен вид. „Седалките са германски и носят името FCB, което идва от „FC Bayern“ - разкрива Ангелов. - Същите са на „Алианц Арена“ в Мюнхен. Такива седалки ще бъдат поставени в сектор В, в домакинската част на сектор Б и на ниво „бронз“ на сектор А. За ВИП зоните, сектор Г и частта от Сектор Б, предвиден за феновете на гостуващия отбор, седалките ще бъдат различни.“

Докато седим на удобните седалки и си представяме как бихме гледали мач от тях, Ангелов ни сочи стоманена конструкция, сглобена на земята пред Сектор Б. Това е една от носещите конструкции на видео таблата. Те ще бъдат две, ще бъдат поставени под козирката и ще бъдат позиционирани така, че всеки зрител да може да вижда поне едно от тях, независимо от мястото си.

„Озвучаването е от американски производител и има такова на много стадиони в Германия – продължава разходката Ангелов. - Ще дам за пример „Алианц Арена“ и „Олимпиящадион“ в Берлин. Ние обаче взимаме последната серия на озвучителни клъстъри. Осветлението също е от американски произход и ще гарантира изискуемите 1500 лукса на терена в хоризонтално и вертикално направление. Ще покрива всички изисквания при падане на напрежението. Продължаваме с тестовете по фасадното осветление. Идеята е вътрешното, фасадното осветление и озвучаването да участват в един общ сценарий преди мач, който да допринесе за усещането за празник.“

От Сектор В поглеждаме и към Сектор Б. Той е разделен на две части, като феновете на гостуващия отбор ще бъдат отделени от тези на домакините с поликарбонатна преграда и предпазна мрежа. Максималното спокойствие и сигурност за зрителите ще бъде осигурено с отделен подход.

Разходката приключва оттам, откъдето започна – до подстъпите за автобусите на двата отбора.

Очевиден е фактът – такъв стадион в България никога не е имало. Идеята на арената е не само в дните с мачове, а непрекъснато да води свой самостоятелен и съдържателен живот.